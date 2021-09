Esporte David Luiz chega ao Flamengo e diz que desafio foi diferencial Vestido com a camisa 23, o jogador disse que se aconselhou com colegas que já estavam no clube e ressaltou que as referências da equipe foram sempre as melhores

Contratação de peso do Flamengo para o restante da temporada, David Luiz vestiu rubro-negro e concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube. Sem esconder a felicidade com acerto, o defensor disse que tinha outras possibilidades de carreira, mas foi seduzido pelo tamanho do desafio de fazer sucesso pelo Rubro-negro. "Mais um grande desafio na min...