Esporte David Duarte renova contrato com o Goiás até o fim de 2021 Zagueiro tinha contrato até o final da temporada e acertou novo vínculo por mais dois anos com o time esmeraldino: “Não quero sair pela porta dos fundos. Quero sair por onde entrei”

A novela envolvendo a renovação do zagueiro David Duarte chegou ao fim. O defensor de 24 anos, que é tetracampeão goiano com a equipe, estendeu seu vínculo com o Goiás por mais duas temporadas. O novo contrato do jogador é até o final de 2021. “Foi o caminho certo a se tomar. Agradeço ao Túlio (Lustosa, diretor de futebol), que não descansou. Sabíamos que o contrato chegaria ao fim no final do ano. Estou feliz...