Esporte David Duarte: negócio do Goiás com Flu avança Alviverde e equipe carioca podem selar a transferência do zagueiro. Clube goiano espera quantia em dinheiro e empréstimo de jogadores tricolores

O Goiás avançou na negociação com o Fluminense que envolve o zagueiro David Duarte, que pode ter as Laranjeiras como destino. O time esmeraldino deve receber uma quantia em dinheiro e até quatro jogadores emprestados pelo clube carioca para reforçar o elenco nesta temporada para a disputa do Campeonato Goiano e da Série B do Campeonato Brasileiro.Aos 26 anos, o zague...