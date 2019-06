Esporte Darlan Romani fica em 3º no arremesso do peso da etapa de Roma da Diamond League Brasileiro liderou a prova até a penúltima tentativa, quando o polonês Konrad Bukowiecki quebrou o recorde pessoal com 21,97 metros. O norte-americano Darrell Hill garantiu a segunda colocação no último arremesso com 21,71 metros

O atletismo do Brasil esteve presente nesta quinta-feira (6) na etapa de Roma, na Itália, a quarta da temporada de 2019 da Diamond League, disputada no estádio Olímpico, e conseguiu bons resultados. O melhor deles foi obtido pelo catarinense Darlan Romani, que terminou em terceiro lugar na prova do arremesso de peso com a marca de 21,68 metros, obtida na segunda tentativa. ...