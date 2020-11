Esporte Danrlei confia em entrosamento para Vila Nova vencer o Botafogo/PB Time colorado busca vitória contra a equipe paraibana para encaminhar classificação à 2ª fase da Série C

Titular ao lado de Saimon, por causa da suspensão da dupla Adalberto e Rafael Donato, o zagueiro Danrlei confia que o entrosamento com o companheiro de zaga e o restante do elenco será determinante para boa atuação do Vila Nova contra o Botafogo/PB. O Tigre deve ter ainda mais três novidades na formação inicial. “Treinamos todos da mesma maneira, o Bolívar nos passa como devemos nos comportar desde a defesa até o ataque. O modelo de jogo é o mesmo e todos sabem co...