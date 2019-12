Esporte Danilo Lewis larga na pole na última etapa do Goiás Superbike Piloto fez tempo de 1:26.367 em treino neste sábado (14). Prova será disputada no Autódromo de Goiânia, a partir 10 horas

O piloto Danilo Lewis largará na pole position da categoria SBK PRO, a principal do Goiás Superbike, na última etapa dos campeonatos Goiano e Brasileiro. O evento será realizado neste domingo (15), a partir das 10 horas, no Autódromo de Goiânia. Ele lidera nas duas competições. Com tempo de 1:26.367, Danilo cravou a pole na 6ª etapa. A corrida vale pontos nas du...