Danilo e Vila Nova chegam a acordo e meia deixa o Tigre após 15 jogos

Chegou ao fim a passagem do meia Danilo no Vila Nova. Durou 15 jogos, com 875 minutos em campo, foram três gols marcados e uma assistência. O jogador de 39 anos, contratado com status de uma das maiores contratação da história do Tigre, deixa o clube colorado sete meses antes do fim do seu contrato. A rescisão foi assinada no início da tarde desta quarta-feira (15). ...