Danilo desfalca Vila Nova contra Bragantino-PA

Com lesão na coxa, o meia Danilo é desfalque certo para partida do próximo sábado (20) contra o Bragantino (PA), em Belém. A ausência do experiente jogador amplia o problema para o técnico Eduardo Baptista, que já não pode contar com Alan Mineiro e Elias. Após a saída de Danilo, ainda no 1º tempo da vitória sobre o time paraense no Estádio Olímpico, o técn...