Esporte Danilo deixa o City e acerta com a Juventus; clube inglês contrata João Cancelo O lateral-direito brasileiro acertou contrato com o time italiano até 2024. Do outro lado, na mesma posição, a equipe inglesa recebe o português João Cancelo que assinou até 2025

Dois grandes clubes da Europa, Juventus e Manchester City oficializaram nesta quarta-feira uma troca que estava sendo especulada há alguns dias. O lateral-direito brasileiro, que defendeu a seleção na Copa do Mundo de 2018, acertou contrato com o time italiano e vai jogar com Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Alex Sandro em Turim. Do outro lado, na mesma posição, a e...