Esporte Danilo Avelar elogia Carlos Augusto no Corinthians: 'Tenho que ficar atento' Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o lateral já tem boas condições físicas para retomar a disputa com o companheiro de posição

Perto de voltar ao time titular do Corinthians, o lateral-esquerdo Danilo Avelar admitiu nesta segunda-feira (6) preocupação com a concorrência de Carlos Augusto. O reserva vem se destacando com a camisa do time neste início de Campeonato Brasileiro. "É um atleta, um profissional que teve uma crescente boa. Ele tem um futuro extraordinário. Tem força física. E f...