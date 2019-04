Esporte Danilo Avelar diz que mereceu prêmio de melhor lateral e manda recado para Tite Lateral alvinegro também foi escalado na seleção do Campeonato Paulista: Cássio; Victor Ferraz, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Danilo Avelar; Pituca, Junior Urso e Jean Mota; Martinelli, Gustagol e Dudu

Presente na seleção do Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Danilo Avelar disse sem falsa modéstia que foi o melhor de sua posição. O jogador do Corinthians ainda mandou recado para o técnico Tite e espera por uma vaga na equipe nacional que disputará a Copa América, no Brasil, em junho e julho deste ano. "Na minha opinião, sim (foi o melhor lateral-esquerdo). Tive uma re...