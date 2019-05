Esporte Daniel Guedes revela contato com Copete sobre jogar no Goiás Atacante colombiano está na mira do alviverde para reforçar a equipe no restante da temporada

Revelado pelo Santos, o lateral direito Daniel Guedes jogou com grandes jogadores desde que subiu para o profissional, em 2014. Um deles é o atacante colombiano Copete, que está na mira do Goiás para reforçar o elenco no restante desta temporada. Daniel revelou que entrou em contato com o ex-companheiro, que atualmente está sem espaço no Peixe, e elogiou o clube, a c...