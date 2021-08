Esporte Daniel Dias se classifica para final dos 50m borboleta Donos de 27 medalhas em Paralimpíadas, o brasileiro já tem três bronzes em Tóquio, nos 100m e 200m nado livre e no revezamento 4x50m

Daniel Dias brigará por mais uma medalha nas Paralimpíadas de Tóquio. O brasileiro se classificou para a final dos 50m borboleta da classe S5 (classe intermediária entre as 10 para deficientes funcionais) com o sétimo melhor tempo, na noite desta quinta-feira, do Brasil. Na segunda bateria da classificatória, Daniel completou a prova 37s27, o segundo melhor tempo ...