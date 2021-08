Esporte Daniel Dias e Gabriéis mostram força de gerações nas Paralimpíadas Primeiro dia da natação nos Jogos Paralímpicos teve duas medalhas de veteranos e duas de novatos da natação brasileira

O primeiro dia da natação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 simbolizou bem o que se espera da participação brasileira no Japão, com duas medalhas de novatos e duas de veteranos.Gabriel Bandeira, 21, e Gabriel Geraldo Araújo, 19, estrearam em Paralimpíadas e levaram as duas primeiras conquistas do Brasil.Bandeira, que possui deficiência intelectual, conquistou o ouro...