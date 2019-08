Esporte Daniel Dias conquista seu 28º ouro, mas lamenta desempenho: 'Queria o recorde'

Daniel Dias estreou nos Jogos Parapan-Americanos de Lima neste domingo e manteve a invencibilidade na competição ao garantir o primeiro lugar nos 50 metros costas na classe S5. Foi a 28ª medalha de ouro do nadador brasileiro, o mais vitorioso da história da competição.A vitória veio com tranquilidade. Daniel sobrou na piscina do Complexo de Videna, na capital peruan...