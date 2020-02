Esporte Daniel Bessa reconhece jogo abaixo do Goiás e pede 'mais garra e determinação' na volta Meia lamenta revés no Paraguai, na estreia da Copa Sul-Americana, e já projeta melhor desempenho na partida de volta, no dia 25

O Goiás foi derrotado pelo Sol de América/PAR, na estreia da Copa Sul-Americana. Apesar do domínio, com maior posse e mais finalizações, o time esmeraldino perdeu por 1 a 0, em confronto marcado pela falta de eficiência, analisada pelo meia Daniel Bessa. "Não fizemos um bom primeiro tempo e não tivemos um jogo positivo. Temos de ter a cabeça no lugar e saber que po...