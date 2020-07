O técnico Ney Franco terá apenas mais um amistoso, diante do Cuiabá, para ajustar a equipe que vai iniciar o Brasileirão contra o São Paulo, no dia 9 de agosto. Para este último teste, o treinador esmeraldino poderá contar com nomes importantes e prováveis titulares no setor criativo.

Ausentes nos amistosos contra Capital-DF e Brasiliense-DF, o meia Daniel Bessa e o atacante Victor Andrade estão recuperados de lesões e viram opções para Ney Franco. Antes da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, os dois jogadores eram titulares.

Nos dois primeiros testes contra times do Distrito Federal, o técnico Ney Franco mostrou que tem uma base defensiva bem desenhada, pois repetiu formação com Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, além de Sandro no meio de campo. Outra certeza é a presença de Rafael Moura no comando do ataque. Nas demais posições, Ney Franco ainda deve mexer para saber como vai encaixar melhor o argentino Keko Villalva, que deve atuar mais pelos lados do campo com a volta de Bessa.

Victor Andrade, que vivia bom momento antes da pausa, lamentou ter se lesionado justo na época dos amistosos. “Fico chateado, mas é normal. Vida de jogador sempre é conviver com algumas lesões, ficar fora em alguns momentos. Foi coisa leve, me ausentei mais para não forçar também. Mas eu me sinto bem já, de volta”, comentou.

Segundo o atacante, a ausência nos últimos dois amistosos não devem atrapalhar seus planos para ingressar no time titular diante do São Paulo, na estreia do Brasileirão.

“Todo jogador precisa de ritmo, de sequência. Acho que atrapalhar não, mas, quanto mais em campo você está, jogando, melhor. Você entra mais rápido nesse ritmo que eu falei. Mas estou me preparando muito bem, creio que não deve atrapalhar, não”, garantiu Victor Andrade. O jogador esmeraldino acredita que estará em campo contra o Cuiabá, neste sábado, na Serrinha.

Com o retorno de Victor Andrade, o atacante Mike pode perder condição de titular que manteve nos amistosos.