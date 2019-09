Esporte Daniel Alves volta da seleção brasileira e treina no São Paulo Lateral não foi utilizado no amistoso contra o Peru, na última quarta-feira, e é opção para o duelo diante do CSA, domingo, no Morumbi

O lateral-direito Daniel Alves voltou a treinar no São Paulo nesta quinta-feira. Após voltar dos Estados Unidos, onde esteve à disposição da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Peru, o jogador realizou trabalhos apenas na parte interna do CT da Barra Funda. Daniel Alves não saiu do banco de reservas no amistoso contra o Peru, na madrugada da última q...