Esporte Daniel Alves sai em defesa de trabalho da comissão técnica na seleção brasileira: 'apanhando muito' Lateral direito, destaque do Brasil na vitória sobre a Argentina, ressaltou nível de dificuldade da Copa América e prometeu entrega na busca pelo título

Capitão da seleção brasileira na Copa América, o lateral direito Daniel Alves, um dos destaques do time do técnico Tite na vitória sobre a Argentina por 2 a 0 no Mineirão, pela semifinal da competição continental, enalteceu o trabalho além das quatro linhas após a garantia da vaga na decisão do torneio. "Muitas pessoas duvidam bastante da gente, mas confiamos muito ...