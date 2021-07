Esporte Daniel Alves questiona arbitragem e elogia desempenho do Brasil em empate O Brasil fecha participação na primeira fase dos Jogos Olímpicos na quarta-feira (28), às 5h, em Saitama, contra a Arábia Saudita

Capitão da seleção brasileira no futebol masculino na disputa das Olimpíadas de Tóquio, o lateral-direito Daniel Alves disse que "tem dúvidas" sobre a expulsão do volante Douglas Luiz na partida de hoje (25), contra a Costa do Marfim. Com um jogador a menos durante 70 minutos, o Brasil empatou em 0 a 0 e ainda não garantiu sua classificação no Grupo D. "Não acredi...