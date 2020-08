Esporte Daniel Alves passa por cirurgia e deve voltar ao São Paulo em até 40 dias Camisa 10 do time paulista sofreu uma lesão no antebraço direito durante a vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico na quarta-feira (26), em jogo antecipado da 11ª rodada da Série A

Daniel Alves passou por uma cirurgia no antebraço direito nesta quinta-feira (27), na capital paulista, um dia depois de sofrer uma lesão durante a partida contra o Athletico-PR. O jogador do São Paulo passa bem e deve voltar ao time tricolor em até 40 dias. O camisa 10 são-paulino levou a pior em uma disputa de bola na reta final do segundo tempo. No lance, o meia...