Esporte Daniel Alves marca, mas PSG leva virada do Nantes e tem título adiado pela 3ª vez Com o resultado, o PSG seguiu estacionado nos 81 pontos na liderança e ainda não livrou o risco de ser alcançado pelo Lille, vice-líder

Pelo terceiro jogo consecutivo, o Paris Saint-Germain vacilou em uma oportunidade de garantir o título do Campeonato Francês. Depois de ter fracassado em partidas contra Estrasburgo e Lille, o time chegou a abrir o placar com um gol de Daniel Alves, mas levou uma virada ainda no primeiro tempo e acabou sendo derrotado por 3 a 2 pelo Nantes, fora de casa, em confronto a...