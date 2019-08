Esporte Daniel Alves ganha camisas de Kaká e Luis Fabiano e mensagem de Messi no Morumbi

O São Paulo realizou uma grande festa para apresentar Daniel Alves à torcida na noite desta terça-feira, no quase lotado Morumbi. Com mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas, o lateral-direito recebeu as camisas 10 de Kaká e Luis Fabiano, teve a companhia do futuro companheiro de equipe Hernanes e ainda contou com mensagens de Casemiro, Suárez, Messi, Cristiane, Miranda e...