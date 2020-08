Esporte Daniel Alves faz críticas ao São Paulo, mas descarta ida ao Flamengo Pela primeira vez no ano e cinco dias depois da vexatória derrota para o Mirassol, o camisa 10 do São Paulo concedeu uma entrevista coletiva

Daniel Alves quebrou o silêncio. Pela primeira vez no ano e cinco dias depois da vexatória derrota para o Mirassol, o camisa 10 do São Paulo concedeu uma entrevista coletiva. Nesta terça-feira (4), em Cotia, onde o time se prepara para abertura do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre o momento da equipe e diversos assuntos. Apesar de se mostrar decepcionado com a ...