Esporte Daniel Alves estreia com gol e dá vitória ao São Paulo sobre o Ceará no Morumbi Com a vitória, o São Paulo diminuiu para cinco pontos a diferença para o líder Santos

A estreia de Daniel Alves pelo São Paulo não poderia ser melhor: Morumbi com mais de 47 mil pagantes e gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito espanhol Juanfran também fez seu primeiro jogo pela equipe tricolor. Com a vitória, o São Paulo diminuiu para cinco pontos a diferença para o líde...