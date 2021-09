Esporte Daniel Alves está fora do São Paulo, anuncia diretoria da equipe O lateral direito chegou ao clube do Morumbi em agosto de 2019, com contrato válido até o final de 2022, fez 95 partidas, marcou 10 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021

O lateral e camisa 10 Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo, informou a diretoria do clube na tarde desta sexta-feira (10). "Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta", afirmou o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em pro...