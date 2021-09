Esporte Daniel Alves e outros atletas usam slogan de Bolsonaro em mensagens no 7 de setembro O texto, publicado pelo jogador no Instagram, começa com o slogan "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos", utilizado pelos bolsonaristas desde a sua campanha eleitoral em 2018

Atletas brasileiros se manifestaram pelas redes sociais nesta terça-feira (7), aniversário da Independência do Brasil, com mensagens que reproduzem o slogan do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em Brasília, Bolsonaro fez discurso de ameaças golpistas e é alvo de manifestações a favor e contra o seu governo ao redor do país. Entre os esportistas que se pos...