Esporte Daniel Alves diz que sonha se aposentar no Bahia "O Bahia é o clube do meu coração, tudo começou lá. Foi de lá que eu fui para a seleção", disse o lateral

O veterano lateral Daniel Alves, dono do maior número de títulos da história do futebol, também passou por momentos dolorosos em sua trajetória dentro de campo. Hoje atuando pelo São Paulo, o jogador de 37 anos revelou ao Correio 24 Horas que o maior baque de sua vida no futebol aconteceu em 2018, quando se machucou e ficou fora da lista de convocados para a Copa...