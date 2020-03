O camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves, criticou o discurso feito no mesmo dia pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que contrariou recomendações dos principais órgãos de saúde ao falar sobre a pandemia do novo coronavírus.

Para o jogador de 37 anos, o presidente deveria “prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo”. “É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação”, escreveu o atleta em sua conta no Instagram.

Em seu pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro disse que a Covid-19 se trata de uma “gripezinha”, criticou as medidas de quarentena adotadas por governadores e culpou a imprensa pelo que afirmou ser uma histeria.

Em 2018, após as eleições presidenciais, o lateral direito da seleção brasileira havia publicado uma mensagem positiva com relação ao governo eleito, pedindo apenas que Bolsonaro recuasse com relação a algumas posições expressadas durante a campanha eleitoral.

“Que ele (Bolsonaro) possa retificar algumas coisas que foram faladas na sua campanha e que possa tratar humanos como seres humanos”, disse, na ocasião.