Esporte Daniel Alves conhece elenco são-paulino em CT; Arboleda treina e Antony fica fora

O lateral-direito Daniel Alves teve seu primeiro encontro com o elenco e com a comissão técnica do São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele foi ao local para iniciar a bateria de exames e avaliações físicas. Sua apresentação será nesta noite, em evento marcado para começar às 19h30, no estádio do Morumbi. O São Paulo divulgou fotos de Daniel Alves cumpr...