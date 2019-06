Esporte Daniel Alves anuncia saída do Paris Saint-Germain: 'Fecho um ciclo de vitórias' Jogador se pronunciou na sua conta no Instagram. Na equipe francesa, o lateral brasileiro se tornou o jogador com mais conquistas no futebol mundial, com 39 troféus

O lateral-direito Daniel Alves anunciou sua saída do Paris Saint-Germain neste domingo (23), depois de duas temporadas no time francês. Desde 2017 no clube, o jogador de 36 anos negociava a extensão do seu contrato por mais um ano, pois estava para vencer no próximo dia 30. "Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experi...