Eleito o melhor jogador da Copa América, o lateral-direito Daniel Alves agradeceu aos torcedores presentes no Maracanã - quase 70 mil pessoas estiveram no estádio - que apoiaram a seleção brasileira neste domingo, no triunfo por 3 a 1 sobre o Peru que garantiu o nono título do Brasil na competição continental. Jogador com mais troféus na história do futebol, o capitão d...