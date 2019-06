Esporte Daniel Alves afirma que Brasil está em evolução e prega respeito ao Paraguai

O capitão e lateral-direito da seleção brasileira Daniel Alves afirmou nesta terça-feira que a equipe está em um bom momento e passa por um processo de evolução antes de chegar às quartas de final da Copa América. Antes do confronto contra o Paraguai, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o jogador analisou a atuação do time do técnico Tite e alertou p...