Esporte Dalla Déa elogia eficiência brasileira e espera neutralizar pontos fortes da França Treinador admite que pode mudar estilo de jogo para derrotar a equipe francesa na semifinal da Copa do Mundo sub-17

Cautela. É o que o técnico Guilherme Dalla Déa deve transmitir para os jogadores da seleção na sequência do Mundial sub-17. O Brasil encara a França na semifinal do torneio e o treinador cogita mudança de estilo no jogo brasileiro. "Temos que saber jogar contra a França que tem uma forte imposição física. Temos que saber jogar com bola, e quando não tiver, ocupar...