Esporte Daiane vive turbilhão de emoções com a seleção brasileira Última jogadora chamada por Vadão para Copa do Mundo, Daiane vibra com estreia sobre Jamaica

A zagueira Daiane fez a sua estreia pela seleção brasileira de futebol no Mundial Feminino, no último domingo, quando ajudou a equipe nacional a bater a Jamaica, por 3 a 0, em Grenoble, na França, depois de viver uma situação inesperada. A jogadora do PSG foi convocada pelo técnico Vadão, na última sexta-feira, como substituta de última hora de Érika, que se lesionou...