Esporte Da 'família Rato', atacante do Atlético-GO explica origem de apelido Atacante espera coroar a temporada 2020, neste sábado (27), com a conquista do título do Estadual, no Estádio Antônio Accioly

Uma das armas do Atlético-GO à final do Goianão 2020, contra o Goianésia, é o atacante Wellington Rato, de 28 anos. Ele foi indicado ao Dragão, ano passado, após bom início de Série C, inclusive marcando gol sobre o Vila Nova, na goleada (4 a 0) imposta pelo Ferroviário-CE. Na coletiva desta sexta (26), o jogador contou a origem do apelido e revelou que é por ca...