Esporte Da elite, Atlético-GO é um dos dois sem comando definido Após acerto de Dorival Jr com o Furacão, ainda não oficial, clube goiano e o Bragantino buscam técnicos

O Atlético segue no mercado em busca de um treinador. Dos 20 clubes da Série A do Brasileiro, apenas o Dragão e o Bragantino não têm técnicos confirmados para a temporada 2020 (confira a lista no fim desta reportagem). O Athletico-PR também tinha comando técnico indefinido até esta quinta-feira (26), mas tem acerto com Dorival Júnior e só não oficializou. A direção...