Esporte D'Alessandro nega ter renovado com Inter por ser amigo de Coudet: 'Posso ajudar' O argentino assegurou que sua relação de amizade com o técnico Eduardo Coudet, recém-contratado pelo clube, não teve interferência na decisão da diretoria

De contrato renovado com o Internacional para a temporada 2020, o meia D'Alessandro concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) e comentou sobre a sua permanência por mais um ano no clube. O argentino assegurou que poderá contribuir muito dentro de campo, defendendo que a sua relação de amizade com o técnico Eduardo Coudet, recém-contratado pelo clube, não teve i...