Esporte D'Alessandro decide não renovar com Inter, mas seguirá em atividade Jogador argentino tem 39 anos e é um dos recordistas em número de partidas pelo time colorado

D'Alessandro anunciou que não renovará com o Inter. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (23), o jogador informou que não prorrogará vínculo, mas vai seguir jogando profissionalmente. Seu vínculo acaba em 31 de dezembro. Aos 39 anos, o jogador debatia a ampliação de seu vínculo com time colorado há algum tempo. O empresário do jogador esteve em Por...