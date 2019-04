Esporte Dúvida, Jorginho pode desfalcar Atlético na decisão Meia rubro-negro não treinou nesta quarta-feira (17) e aguarda avaliação médica para saber se terá condições de jogar contra o Goiás

Três dias após o clássico com o Goiás, no último domingo (dia 14), o departamento médico do Atlético ainda não divulgou os diagnósticos de dois jogadores que deixaram o jogo com dores musculares: o volante Moacir, com dores na região posterior da coxa esquerda e, a principal dúvida, o meia Jorginho, que sentiu dores no músculo adutor. Ambos fizeram ressonância magnética n...