Esporte Cuiabá x Atlético-GO: Dragão faz jogo atrasado na Arena Pantanal Time rubro-negro tenta se recuperar de goleada sofrida para o Palmeiras, líder do Brasileiro, em duelo da 3ª rodada

Cuiabá e Atlético-GO não têm um histórico de rivalidade no futebol regional ou nacional, mas já esquentam a concorrência. São os únicos representantes do Centro-Oeste no seleto grupo de clubes que disputam a Série A de 2021. Pela primeira vez, as duas equipes se enfrentam pela elite do Brasileirão, no qual têm em comum, além da regionalidade, o desejo de permanência ...