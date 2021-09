Esporte Cuiabá vence Santos no fim e aumenta a pressão sobre Fernando Diniz Essa foi a quinta partida seguida sem vitória do Santos no Brasileirão, e a segunda derrota consecutiva

O Cuiabá derrotou o Santos por 2 a 1, neste sábado (4), na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com um gol no começo e outro no fim da partida, o time mato-grossense manteve a boa fase na competição e aumentou a pressão sobre os paulistas e, especialmente, sobre o técnico Fernando Diniz. Jonathan Cafu e Elton marcaram para os d...