Esporte Cuiabá vence Athletico-PR e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão O resultado faz com que o Cuiabá chegue a 17 pontos e deixe o Z-4, ultrapassando o Sport, que perdeu para o Flamengo

O Cuiabá deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão ao vencer neste domingo (15) o Athletico-PR por 1 a 0 pela 16ª rodada do campeonato, na Arena Pantanal. O gol dos donos da casa foi marcado por Clayson. O resultado faz com que o Cuiabá chegue a 17 pontos e deixe o Z-4, ultrapassando o Sport, que hoje perdeu para o Flamengo. Já o Athletico continua com 23 pon...