O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), teve acatado o seu pedido de doses extras de vacinas contra o coronavírus em contrapartida à realização da Copa América na cidade. A solicitação havia sido feita pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Pinheiro era contra a organização da competição em Cuiabá, mas alega não ter sido consultado sobre isso. Ele garante que a decisão partiu dos governos federal e estadual, este último sob gestão Mauro Mendes (DEM), junto com a CBF, e que apenas foi comunicado da escolha.

Desde então, o prefeito passou a articular em Brasília, junto com o seu filho, o deputado federal Emanuelzinho (PTB-MT), a obtenção de 670 mil doses como contrapartida, o que, segundo a Prefeitura, permitiria vacinar toda a população da cidade. O número, porém, será definido até sexta (11), segundo Emanuelzinho.

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga confirmou as doações para Cuiabá: "Essa demanda das vacinas, com certeza, nós vamos atender, com muito prazer. Eu já vou verificar com o Programa Nacional de Imunização a quantidade de doses que será remetida para a capital de Mato Grosso, a nossa querida Cuiabá. Em breve, eu quero estar com você e com o povo cuiabano. O Ministério da Saúde está sempre de portas abertas", disse ele, segundo a prefeitura de Cuiabá.

"Isso representa a vitória do esforço, da união e da interlocução do nosso deputado Emanuelzinho e de todos os cuiabanos, que merecem ser beneficiados com a imunização contra a Covid-19, já que um grande evento esportivo, que é a Copa América, vai acontecer em terras cuiabanas ao longo de todo o mês de junho, o que com certeza vai impactar a rotina da cidade, por mais que haja protocolos restritivos", acrescentou o prefeito de Cuiabá.