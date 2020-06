Esporte Cuiabá e times de Brasília são convidados para disputa de torneio amistoso em Goiânia Além do Dourado, Gama, Brasiliense e Real-DF conversam com os ex-jogadores Márcio e Lino para participarem do torneio com os quatro grandes de Goiânia

Cuiabá, Gama, Brasiliense e Real-DF foram procurados pelos ex-jogadores Márcio e Lino, que convidaram os clubes para disputarem o torneio amistoso que os empresário tentam criar em meio à pandemia do novo coronavírus. Os ídolos do Atlético-GO confirmaram ao POPULAR que conversam com dirigentes das equipes. “Ainda está tudo bem prematuro, não é temos nada definido, mas conversamos com o Cuiabá e alguns ti...