Cuiabá bate o Juventude fora de casa e se aproxima do G-6 do Brasileirão

Fora de casa, o Cuiabá venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (11), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Quintero (contra) e Jenison para os visitantes, enquanto Guilherme Castilho diminuiu para os donos da casa. Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 27 pontos e está na 7ª colocação do Brasileirão. Já o Juventude é o 13º, com 23...