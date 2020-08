Esporte Cuca volta ao Santos e deve estrear contra o Red Bull Contrato irá até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021

O Santos oficializou nesta sexta-feira (7) o retorno do técnico Cuca. O acordo foi sacramentado no início da tarde, após reunião entre o treinador com o presidente José Carlos Peres e membros do Comitê Gestor do clube. O contrato irá até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. As partes já tinham conversas alinhadas desde o início da semana. Mesmo ...