Esporte Cuca projetou Santos na final da Libertadores e está a um passo dela Clube paulista recebe o Boca Juniors nesta quarta (13) no segundo jogo da semifinal, às 19h15, na Vila Belmiro

Assim que chegou ao Santos, em agosto de 2020, Cuca reuniu os jogadores no auditório do centro de treinamento. Fez a eles duas projeções: o time terminaria a temporada entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro e seria finalista da Copa Libertadores. A dez rodadas do fim, está em oitavo no Nacional. A previsão até então considerada mais improvável pode se con...