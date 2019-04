Esporte Cuca pede calma após doping de Carneiro: 'A gente não pode fazer julgamento' O uruguaio foi pego em um exame feito após o clássico contra o Palmeiras no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na fase de classificação do Campeonato Paulista, no dia 16 de março

O técnico Cuca comentou nesta terça-feira (22) a suspensão provisória por suspeita de uso de cocaína do atacante uruguaio Gonzalo Carneiro. "A gente não pode fazer julgamento. É um ser humano. Tivemos um caso aqui no São Paulo e é esperar. Vamos esperar a Fifa e depois falar com o Gonzalo. A vida é propensa a isso a todos os jovens, não só o Régis, o Gonzalo, não só a...