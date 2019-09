Esporte Cuca não resiste à pressão e pede demissão do cargo de técnico do São Paulo Contratado em abril deste ano, o treinador deixa o São Paulo com um aproveitamento de 47,4%

Cuca não é mais o técnico do São Paulo. O treinador pediu demissão nesta quinta-feira à tarde, um dia depois da derrota por 1 a 0 sofrida para o Goiás, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Vagner Mancini, atual coordenador técnico, assuma o comando da equipe e possa ficar para a sequência da temporada d...